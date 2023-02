‘Le stragi negate degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia’

In occasione del Giorno del Ricordo 2023, solennità civile nazionale italiana che rammenta i massacri delle foibe e l’esodo degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia le cui celebrazioni ufficiali saranno come previsto per legge n.92 del 2004 il 10 febbraio p.v. la Provincia di Alessandria , insieme alle associazioni dei Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia di Alessandria e il Cif, Centro Italiano femminile e all’Associazione Cultura Viva, che da anni si occupa della diffusione della cultura sul territorio attraverso eventi legati alla storia, all’arte, alla musica organizzano mercoledi 15 febbraio alle ore 17,30 nella Sala del Consiglio provinciale, a Palazzo Ghilini un interessante incontro con il Prof. Gianni Oliva, famoso storico e scrittore , esperto di storia novecentesca ed in particolare dei temi legati alle vicende del confine nord-orientale, foibe ed esodo. L’evento è patrocinato dal Comune di Alessandria.

Giornalista pubblicista e storico, già assessore regionale all’istruzione, alla Cultura, tra i fondatori del Circolo dei lettori a Torino ed ora Presidente del Conservatorio di Torino, Gianni Oliva ama definirsi scrittore, perché ‘la scrittura è il suo impegno piu forte’.

Ricordiamo tra i titoli dei suoi libri più significativi in proposito ‘Esuli’ , ‘Profughi’ e ‘Foibe’.

Sul sito personale Gianni Oliva ha evidenziato diversi eventi collegati al Giorno del Ricordo 2023, che si svolgeranno in tutta Italia , tra i quali Alessandria . ‘Avremo l’onore di ascoltare un grande esperto del tema che riguarda il confine nord orientale e la storia del dopoguerra, la tragedia delle foibe e il dramma dell’esilio. ‘La Memoria come antidoto all’indifferenza’ sottolinea il Presidente Enrico Bussalino.

A dialogare con Oliva, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia ci saranno Cristina Antoni, addetto stampa dell’Ente e Presidente dei Convegni di Cultura BMC oltre che figlia e nipote di esuli fiumani, e Rosa Mazzarello, vice presidente di Costruire Insieme in rappresentanza del Cif territoriale. Il titolo dell’evento è ‘Le stragi negate degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia’