Durante la seduta del Consiglio Comunale svoltasi giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare sono stati trattati i seguenti argomenti:

DELIBERA –Regolamento per l’Istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale (relatore Assessore Mazzoni) – Approvata

La figura dell’Ispettore Ambientale, già considerata dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato dal Consiglio Comunale il 29 settembre 2022 (deliberazione n. 89), viene intesa come utile presidio territoriale a garanzia del rispetto ambientale e del decoro urbano, elementi caratterizzanti ripresi nel provvedimento approvato, in cui si precisa che l’“Ispettore Ambientale Comunale” viene posto a tutela del territorio e dell’ambiente al fine di assicurare azioni di prevenzione, vigilanza e controllo rispetto a corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti affinché sia possibile espletare un’azione positiva per il bene comune ovvero quella di concorrere alla difesa del decoro urbano del territorio comunale.

COMUNICAZIONE –G.C. n. 6 del 26/01/2023 ad oggetto “Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Alessandria ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del D.L. n.5 del 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022. Trasmissione al Consiglio Comunale (relatore Assessore al Bilancio Perrone) –

INTERPELLANZA – Rimuovere l’asfalto ai peidi degli alberi per far respirare le radici e ridurre l’inquinamento (presentata dal Consigliere Sciaudone; con risposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Serra) –

INOLTRE, è stato avviato il dibattimento in merito al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2023-2025 (proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 29 dicembre 2022), che proseguirà nel corso delle adunanze dei Consigli Comunali già convocati per i giorni venerdì 10 dalle ore 16,30 e quindi lunedì 13 febbraio dalle ore 15,00 –