Anche in concomitanza con il 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, continua l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia per mantenere un efficiente assetto operativo volto a garantire un’adeguata cornice di sicurezza su tutto il territorio provinciale.

In questi giorni non si è quindi allentata la presa nell’area dell’intemelia ed i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, con il supporto di una Squadra d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” hanno intensificato l’attività di controllo del territorio, effettuando numerosi e diversificati servizi di prevenzione ad alta visibilità in ambito cittadino, finalizzati soprattutto al contrasto dei fenomeni di c.d. microcriminalità ed illegalità diffusa.

I Carabinieri hanno pertanto eseguito diversi posti di controllo rinforzati da più pattuglie lungo le principali vie di comunicazione ed accesso alla città, identificando numerosi veicoli e persone, tra le quali molti francesi, allo scopo di contrastare ed interdire la cosiddetta criminalità itinerante, in particolare quella predatoria, nonché prevenire le violazioni alla circolazione stradale, soprattutto quei comportamenti scorretti che maggiormente incidono sulla sicurezza delle persone, quali l’uso di smartphone durante la guida, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, l’assenza di copertura assicurativa dei veicoli e la guida senza patente o con una patente non valida per il veicolo condotto.

L’attività di controllo è stata inoltre estesa anche ai trasporti pubblici di linea, con specifici servizi a bordo di autobus e nei pressi delle principali fermate, al fine di scoraggiare la presenza di malintenzionati e prevenire fenomeni di illegalità o condotte violente ai danni di autisti e controllori.

Nelle ore serali e notturne il centro cittadino e le zone più sensibili della città sono state oggetto di un accurato monitoraggio. In particolare sono state controllate strade, piazze e quartieri, ma anche svariati esercizi pubblici, all’interno e nei pressi dei quali i Carabinieri hanno identificato decine di avventori, italiani e stranieri. Rispetto a quest’ultimi, è stata puntualmente verificata la regolarità del soggiorno in Italia ed il rispetto della normativa sull’immigrazione, tematica, quest’ultima, oggetto di specifica attenzione da parte dell’Arma e di tutte le Forze di Polizia della città di confine, come dimostrano i numerosi e periodici servizi interforze effettuati e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina ed all’espulsione di stranieri irregolari.

Nel corso delle attività sono stati rintracciati, identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria:

un 36enne tunisino, per rapina ai danni di un marocchino, al quale sottraeva con violenza circa 500 €, in parte recuperati e restituiti dai Carabinieri;

un altro 30enne tunisino, per minaccia aggravata nei confronti di una donna connazionale, minacciata con un coltello in seguito ad una banale lite;

un 22enne peruviano, per guida in stato d’ebbrezza, fermato alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito;

sette stranieri per soggiorno illegale, avviando per ciascuno le relative pratiche di regolarizzazione o espulsione.

Sono state inoltre contestate violazioni amministrative al codice della strada, delle quali: due per guida senza patente; una per omessa revisione; una per mancata copertura assicurativa.

Un esercizio pubblico è stato infine sanzionato per aver diffuso musica oltre l’orario stabilito dalla vigente ordinanza comunale.