Anche quest’anno il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi aderirà a M’Illumino di meno, la tradizionale iniziativa lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 nel 2005 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.

Un piccolo gesto che negli anni ha avuto sempre più successo, con risultati importanti sul tema della sensibilizzazione al risparmio energetico. Tra gli aderenti all’iniziativa c’è anche il Museo Civico che da anni propone un evento a luci spente e per l’edizione 2023 farà un passo in più, presentando una visita guidata con l’ausilio di lanterne alimentate a energia solare.

Grazie a Davide Sorisio, dell’associazione Semi di Scienza, nei giorni precedenti all’iniziativa sarà infatti attivato un piccolo pannello solare che alimenterà una batteria per auto, la quale a sua volta caricherà le lanterne che si useranno durante l’iniziativa.

Insomma un’adesione completa alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che dallo scorso anno è stata riconosciuta Giornata Nazionale e che coinvolge sempre più istituzioni, enti, scuole, università e privati non solo in Italia.

La visita guidata, in calendario per giovedì 16 febbraio alle ore 19,00, avrà come titolo L’energia dell’arte, per richiamare il tema della giornata e per sottolineare quanto sia trasversale e universale il concetto di energia: partendo dalle collezioni museali, infatti, la passeggiata tra le sale del Museo si propone come mezzo interdisciplinare che coniughi il concetto di energia nella fisica, come capacità di agire, ed energia umana, come impulso a progettare, creare e apprendere.

Energia come forza di rinnovamento in ogni campo, per rispettare il pianeta che abitiamo con la creatività e inventiva di cui siamo capaci. Un’occasione, quindi, per scoprire che anche l’arte può essere sostenibile e che può trasmettere la propria energia attraverso i secoli.

Per partecipare alla visita guidata, che prevede un costo di partecipazione di 5,50 euro a persona (ridotto € 3,90) è richiesta la prenotazione ai numeri 0142.444.249 – 444.309 oppure via mail a: museo@comune.casale-monferrato.al.it.