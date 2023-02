Per la prima volta nella storia il carnevale a Diano Marina durerà otto giorni.

La città inizierà a festeggiare il carnevale già Sabato prossimo, 18 Febbraio, dove nelle vie del centro città sfilerà un carro allegorico con la mascotte Sciaratto (realizzata e ideata da Manuela Cerato) che verrà attorniato da gruppi musica e tanta allegria.

Questa novità è stata voluta e studiata dal Direttivo della Famia Dianese insieme Consigliere alle Manifestazioni Gianluca Gramondo del Comune di Diano Marina.

La settimana sarà piena di festa grazie anche a tutti i negozianti che allestiranno le loro vetrine a tema carnevalesca, non mancherà la filodiffusione con le classiche canzoni di carnevale e feste in maschera nei locali dianesi.

Tutto questo porterà grandi, piccini, dianesi e turisti al grande appuntamento di Domenica 26 Febbraio quando tornerà la grande e tanto attesa sfilata dei carri allegorici e del carnevale dei bambini.

Dopo alcuni anni di stop, finalmente torna in grande stile quella che è sempre stata una tradizione dianese, cioé la sfilata dei carri e chissà che questo non sia il preludio per rivederla anche ad Agosto come si faceva fino a pochi lustri oro sono.