Giovedì 23 febbraio 2023 si è riunita l’Assemblea Consortile dell’ ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA “CARLO GILARDENGHI”, per eleggere il presidente del Consorzio per l’Isral e rinnovare le cariche di Presidente e Consiglio di Amministrazione. Il presidente uscente Mariano Santaniello (nella foto) ha comunicato all’Assemblea quanto l’Isral ha realizzato negli anni del suo mandato in termini di presenza, eventi culturali sul territorio, pubblicazioni, azioni didattiche che hanno coinvolto tutte le scuole della provincia. Anche nel difficile periodo dell’epidemia di Covid 19 l’Isral è stato presente, sia potenziando la sua offerta multimediale, sia assicurando il più possibile l’apertura dei servizi bibliotecari e interbibliotecari.

Nel corso dell’assemblea è stato eletto presidente del Consorzio Enrico Bussalino, Presidente della Provincia di Alessandria. E’ stato successivamente eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Isral. Il presidente Mariano Santaniello è stato riconfermato per un secondo mandato, come la vicepresidente Mariateresa Dacquino. I nuovi consiglieri sono Mauro Bonelli, Eraldo Canegallo, Giorgio Gatti, Silvia Robutti, Roberto Rossi, Maria Claudia Siri, Costanza Zavarone.

Tra gli obiettivi che il nuovo Consiglio si pone c’è il rafforzamento dei rapporti con le Istituzioni locali, con l’UPO e con la rete nazionale degli Istituti storici “Ferruccio Parri”, di cui l’Isral fa parte, e una sempre maggiore visibilità sul territorio e in ambito nazionale con le sue iniziative e le sue pubblicazioni.