“Facciamo villaggio?” è il nome del nuovo progetto “ZeroSei” che ha come capofila il Comune di Alessandria. È finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo ed è scaturito grazie alla volontà della rete provinciale costituita in occasione del progetto ZeroSeri “Alleanze Educative”, concluso da circa un anno. I partner formali sono i Comuni di Tortona, Novi Ligure e Ovada, le cooperative Azimut, Semi di Senape, il Quinto Circolo Didattico di Alessandria, il Consorzo dei Servizi Sociali di Ovada, l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, l’Istituto Santachiara di Tortona, l’IC 1 e IC3 di Novi Ligure. I mesi di pandemia hanno insegnato ai Servizi a lavorare insieme, come operatori del settore e anche insieme alle famiglie: l’intento è costruire e condividere un linguaggio pedagogico comune e promuovere la cultura dell’infanzia.

Il progetto ha preso il via nell’autunno 2022 con la costituzione di un tavolo permanente di lavoro che coinvolge tutti i partner e permette di confrontarsi sullo stato dei Servizi, di natura molto diversa tra loro (asili nido, scuole d’infanzia, centri gioco e centri famiglia) e sulle pratiche socio-pedagogiche in atto. Sono così scaturiti un raccordo e una comunicazione costante anche per presentare il “Villaggio” attraverso due pagine social dedicate sia Instagram che Facebook intitolate proprio “facciamovillaggio”.

Come prima uscita pubblica su tutti i territori, il Villaggio si rivolge alle Famiglie e, dal mese di marzo, ci sarà la possibilità di aprirsi a nuovi spunti di osservazione per sostenere, accompagnare e aiutare i piccoli nel loro percorso di crescita e sviluppo.

Si tratta di un ciclo di incontri, due per ogni territorio, a cura del dottor Luca Sangiovanni, Medico Chirurgo specializzato in diagnosi somatiche complesse e terapie integrate.

Per quanto riguarda Tortona, l’appuntamento è per sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 11.30 e mercoledì 31 maggio dalle 17 alle 19 presso il Centro Famiglia al Nido Arcobaleno in via Trento 1. Per info e iscrizioni: Lorena Gatti 0131863442 – 3487377988 gatti.lorena@santachiaraodpf.it