Ancora un grande, ennesimo salvataggio ad opera dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che meriterebbero un monumento o almeno un premio per gli innumerevoli interventi di salvataggio che specie in questi ultimi tempi stanno effettuando. L’ultimo di una certa entità, si è verificato poco dopo le 4,30 di questa mattina, martedì 28 febbraio, e ha riguardato il salvataggio di una persona disabile e due cani dall’incendio che si era verificato tra le mura domestiche.

E’ accaduto nel comune di Alzano Scrivia quando i pompieri sono intervenuti in seguito ad un incendio che, secondo la prima sommaria ricostruzione potrebbe essersi sviluppato a causa di un corto circuito del frigorifero al pianterreno della casa. Fumo e fiamme hanno subito invaso l’abitazione dove al primo piano si trovava la persona disabile. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di salvarla e trasportala per controlli in ospedale dal 118 anche a causa del fumo che potrebbe avere respirato. I pompieri hanno messo in salvo anche due cani che si trovavano all’interno e hanno spento le fiamme rientrando in sede dopo oltre tre ore.

Il cambio di turno degli operatori, alle otto del mattino, però, non è stato certo più leggero: i Vigili del Fuoco infatti hanno dovuto intervenire in diverse occasioni per danni provocati dal vento e oltre a questi anche un secondo salvataggio in Viale De Gasperi a Tortona per una donna o caduta nell’abitazione e aperta provvidenzialmente dai pompieri che hanno consegnato la donna ai soccorritori del 118 per intervenire, stavolta, in un incidente stradale a Pontecurone: uno schianto fra due auto dove sono rimaste ferite due persone per fortuna non in modo grave