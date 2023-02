E’ attivo fino alle ore 14:00 di Venerdì 10 Febbraio il bando per inviare le candidature al servizio civile universale da effettuarsi presso il Museo di Scienze Naturali “G.Orlandi” e la Civica Biblioteca Ricottiana.

I progetti, ai quali il Comune di Voghera ha aderito attraverso ANCI Lombardia, saranno visibili mediante la ricerca nel portale del servizio civile nazionale. Si tratta di un bando rivolto a 71.550 volontari, che si pone l’obiettivo di favorire e aiutare la crescita giovanile sotto molteplici aspetti. I destinatari del servizio civile sono proprio i ragazzi dai 18 ai 28 anni (e 364 giorni) che hanno un grande interesse per i musei, i reperti, i libri e la cultura in generale. Nelle 25 ore settimanali il volontario andrà ad affiancare il personale nella gestione dei reperti e dei libri o nel corso delle attività ordinarie quotidiane.

Tutti i progetti hanno una durata annuale, prevedono la certificazione delle competenzee un percorso di tutoraggio. I ragazzi che risultano interessati ai progetti possono accedere attraverso il link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/ , digitando il progetto relativo al Museo di Scienze Naturali o alla Civica Biblioteca Ricottiana. Il sito di riferimento per l’invio della propria candidatura ed avere, allo stesso tempo, tutte le informazioni necessarie anche sui requisiti di partecipazione è il seguente www.serviziocivile.gov.it . E’ possibile, inoltre, rivolgersi direttamente al Comune di Voghera al numero 0383/336521.

“Restano pochi giorni per poter aderire a questa esperienza importante nel mondo della cultura e del volontariato – sottolinea il Sindaco Paola Garlaschelli -. Il servizio civile consente a tanti giovani di mettersi a disposizione per il proprio territorio e di orientarsi nel mondo del lavoro. La collaborazione con Scanci è ormai consolidata da tempo, dato che le esperienze passate con i volontari sono state molto positive. Si è trattato di un arricchimento reciproco, in quanto i ragazzi hanno avuto un ruolo attivo, con un contributo importante nei confronti del museo, grazie al coinvolgimento in tutte le attività; allo stesso tempo noi abbiamo dedicato loro un momento di crescita, formazione ed avvicinamento al mondo del lavoro”.