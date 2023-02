Due serate speciali sono annunciate per l’imminente fine settimana al Bowling di Diano, uno dei principali ritrovi di divertimento del ponente ligure. Venerdì 3, alle ore 19, in collaborazione con la Compagnia del Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia, verrà proposto un “apericena con delitto”, dal titolo “L’ultimo autobus dopo mezzanotte”, spettacolo nel corso del quale le persone in sala saranno chiamate a collaborare nell’indagine per scoprire il colpevole: una serata in… giallo, molto coinvolgente e divertente. Sabato 4, dalle ore 21, spazio invece alla musica ed in particolare al karaoke, per misurare le doti canore dei presenti, con l’animazione di Monica. Entrambi gli appuntamenti, in cui i protagonisti diventeranno anche gli avventori, saranno ospitati nell’ampio salone del rinnovato bar interno alla struttura.

Per gli appassionati di bowling e degli altri giochi e passatempi (videogames, biliardo, calciobalilla, tennistavolo, ecc.) l’orario delle sale gioco resta quello classico: tutte le sere dalle ore 20 (ad esclusione del mercoledì, giorno di riposo settimanale) e nei weekend apertura anche pomeridiana (dalle ore 15).

A proposito di bowling, nella serata di lunedì 6, sulle piste del Bowling di Diano, avrà luogo una nuova gara amatoriale, la seconda dell’anno, aperta a tutti, il “Trofeo San Valentino”. Il ritrovo per chi intendesse partecipare è alle ore 21.