Bagno di folla per l’anticipo del carnevale a Diano Marina organizzato dal Comune con la collaborazione di Famia Dianese. Tanta gente nella piazza del Municipio oggi pomeriggio, sabato 18 febbraio per il carro che ha sfilato per le vie del centro per la gioia di tanti bambini molti dei quali provenienti anche da fuori: il ponte di carnevale, infatti è stata l’occasione per richiamare in città tanti turisti o possessori di seconde case.

Domenica prossima, 26 febbraio alle ore 14 la tanto attesa sfilata dei carri allegorici.