in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo si è tenuto al Liceo Peano l’atto conclusivo del progetto “Patentino per l’uso consapevole dello smartphone”.

Il progetto, promosso dalla rete piemontese Tuttinsieme contro il Bullismo vede come scuola capofila il Liceo Cattaneo di Torino e la partecipazione di alcune scuole superiori della provincia di Alessandria, l’istituto Vinci Nervi Fermi di Alessandria, l’Istituto Ciampini di Novi Ligure e il nostro Liceo G.Peano di Tortona.

Tutte le classi prime del Liceo Peano, a partire dal mese di dicembre, hanno seguito un percorso di formazione sull’utilizzo consapevole dello smartphone, affrontando il tema del cyberbullismo dal punto di vista giuridico, sociale e psicologico; alla fine del percorso di formazione agli studenti è stato somministrato un test, il superamento del quale ha consentito loro di ottenere il patentino.

Nel corso della mattinata del 7 febbraio la Dirigente Scolastica professoressa Marchesotti, insieme alla Referente per il Bullismo e Cyberbullismo professoressa Simona Merlino e a una rappresentanza di studenti del Gruppo NOI (gruppo di auto mutuo aiuto per la gestione del bullismo e cyberbullismo), ha consegnato a ogni studente delle classi prime un vero e proprio patentino. Al termine della mattinata inoltre le classi si sono collegate con le altre scuole della provincia coinvolte nel progetto per un momento di condivisione e riflessione sulle tematiche affrontate.

Il percorso seguito dagli studenti dimostra quanto sia importante rendere consapevoli i giovani riguardo l’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale delle rete di scuole in questo processo di sensibilizzazione.