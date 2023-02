L’Associazione Progetto Ryan unitamente alla Uiltucs Uil Alessandria, il 20 Febbraio 2023 alle ore 11 Spalto Marengo 46 – fronte Ospedaletto Infantile ed in coincidenza con la giornata internazionale dei diritti sociali, è lieta di invitare la SV all’inaugurazione della panchina blu, per sensibilizzare in modo permanente sul Diabete Mellito di tipo 1 in età pediatrica.

Sarà dunque un’occasione per dare un segnale concreto e stabile in merito ad una patologia in grande evoluzione nella provincia di Alessandria, patologia che colpisce sempre più di frequente bambine e bambini in età pediatrica con un inevitabile impatto sociale e familiare oltre che medico.

All’inaugurazione parteciperanno le maestranze dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, il Segretario Generale Uiltucs Alessandria con il relativo Direttivo Provinciale.

Maura Settimo: “Sosteniamo da sempre l’Associazione Progetto Ryan e crediamo che ogni forma di sensibilizzazione sia fondamentale. La solidarietà è importante soprattutto per non far sentire sole le famiglie. Il nostro è il Sindacato delle Persone e ora più che mai è importante la concretezza e la vicinanza non solo nell’ambito lavorativo ma in ogni momento della vita di coloro che rappresentiamo”