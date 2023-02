Tre interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, mercoledì 1° febbraio, per “salvare” tre donne che secondo chi ha dato l’allarme potevano aver accusato dei malori tra le mura domestiche, forse anche gravi. Per fortuna, invece, per due dei tre episodi si è trattato di un falso allarme anche se i pompieri hanno potuto appuralo solo al termine di ogni singolo intervento e soltanto dopo che avevano forzato gli alloggi per salvare le pensionate dai presunti malori.

Tuttavia, meglio intervenire inutilmente che non trovare persone in gravi condizioni se non addirittura dei cadaveri come capite spesso.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è successo nel corso della giornata di ieri. Il primo intervento si è verificato alle nove del mattino in corso Romita a Tortona per un allarme, che secondo quanto emerso sarebbe stato lanciato dalla badante di un’anziana che non riusciva a mettersi in contatto con la donna che era in casa ma non sentiva il campanello né rispondeva alle chiamate. I pompieri sono entrati nell’alloggio e hanno trovato la donna che stava bene solo che dormiva profondamente e come si suole dire in questi casi “non la svegliavano nemmeno le cannonate”.

Il secondo episodio forse ancora più curioso è accaduto a Villalvernia: una pensionata voleva recarsi in banca probabilmente per ritirare la pensione, e ha chiesto all’apposito servizio svolto per il comune di venire a prenderla con un mezzo per portarla a destinazione, visto che il luogo dove doveva recarsi era abbastanza lontano. Quando gli addetti al servizio di accompagnamento si sono recati presso la sua abitazione per prelevarla e portarla in banca, però, non trovando nessuno che aprisse la porta e temendo il peggio hanno dato l’allarme chiamando i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi sono arrivati a Villalvernia e visto che la donna dalla sua abitazione non rispondeva hanno deciso di forzare un ingresso, entrare e capire cosa fosse successo. Una volta all’interno dell’alloggio però, si sono accorti che non c’era nessuno. Stanca ci di attendere troppo l’arrivo del mezzo la pensionata aveva deciso di no n aspettare più e si era incamminata verso la banca da sola con le proprie gambe.

L’unico vero salvataggio effettuato dai pompieri nella giornata di ieri è quello nel tardo pomeriggio, in via Ugone Visconti dove una pensionata era effettivamente caduta tra le mura domestiche e non riusciva a rialzarsi: i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’alloggio consegnando la donna al 118 e quindi al Pronto Soccorso per le cure del caso.