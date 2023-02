L’Ufficio Assistenza Scolastica del Comune di San Bartolomeo al Mare comunica che il servizio scuolabus sarà sospeso venerdì 24 febbraio per gli alunni delle scuole di San Bartolomeo al Mare. La decisione è stata assunta in quanto non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, causa sciopero del personale scolastico.

