Nata nel 1990, la Festa Nazionale del Gatto ricorre ogni 17 febbraio e nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’adozione dei gatti, ma anche per dedicare una giornata agli irresistibili pelosi di casa e ai loro affezionati umani.

Per festeggiarli nel migliore dei modi, i Volontari dell’A.T.A. – Associazione Tutela Animali, che da dieci anni gestiscono, per conto del Comune di Alessandria, il Canile e il Gattile Sanitario, organizzano, domenica 19 febbraio 2023, presso la struttura di Viale T. Michel n. 48, Mici In Festa. A partire dalle ore 11 e fino alle 17 si potrà trascorre una giornata in musica, con tante “idee” a tema felino, facendo merenda insieme e donando tante coccole ai mici che non hanno ancora una casa.

“Il gatto è sicuramente fra gli animali più amati e anch’io – dichiara l’Assessore alla Tutela Animali Marica Barrera – con il mio Matisse, so quanto è bello per una persona avere un micio nella propria vita! Pur conservando uno spirito libero, questo piccolo felino ha dimostrato di essere un meraviglioso compagno di vita per noi umani, al pari del cane. Esistono alcuni mici divenuti celebri per essere stati gli animali domestici di personaggi molto importanti nella storia. Il gatto, con le sue movenze regali, il carattere misterioso, la natura curiosa e indipendente, ha nei secoli conquistato la simpatia di re e regine, letterati, artisti, attori e politici. Ricordo Charles Bukowski e la sua poesia dal titolo I miei gatti: “Quando mi sento abbattuto devo solo guardare i miei gatti e mi torna il coraggio. Studio queste creature. Sono i miei maestri”. Abbiamo iniziato proprio il mese di febbraio con la collocazione della “casetta” per la colonia felina al Villaggio Europa, realizzata dalla Cooperativa Idee in Fuga, a spese dell’Amministrazione Comunale. Progetto che ha coinvolto con entusiasmo anche i bambini e le insegnanti della Scuola Primaria. Stiamo ricevendo tantissimi riscontri positivi, tra i quali anche la notizia che diversi abitanti della zona si sono aggiunti ai volontari nella cura della colonia e la casetta con i mici è diventata anche soggetto di tante fotografie! Il lavoro che è stato fatto e stiamo cercando di fare mi conforta e mi stimola a lavorare e migliorare per far sì che Alessandria diventi una città anche Amica degli Animali. Un grazie particolare a tutti i volontari delle strutture che curano gli animali e ai volontari delle colonie feline, all’attività dell’Ambulatorio Veterinario, sempre più richiesto ed apprezzato dai cittadini in difficoltà, agli Alessandrini attenti e sensibili: che l’appuntamento di Mici in Festa al Gattile Sanitario sia un momento in più di attenzione e sensibilità”.

Attualmente sono più di 60 i gatti in cerca di amore e di cure. Per chi non potesse adottare, ma vuole contribuire, può dedicare anche solo un’ora di tempo o aiutare i volontari di A.T.A. donando cibo e pellets.

Inoltre, quest’anno A.T.A, in occasione della ricorrenza felina del 17 febbraio, ha organizzato anche l’iniziativa “Io e il mio Gatto”. Tutti coloro che amano i felini posso inviare fotografie con i propri gatti o con accessori “gatteschi” alla pagina facebook di ATA Gattile Sanitario tramite Massenger. Tutte le foto verranno pubblicate, nel corso del mese di febbraio, sul canale social del Gattile.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’aiuto dei volontari è molto importante per A.T.A. – Associazione Tutela Animali e che, attualmente, è alla ricerca di “giardinieri” che possano dare una mano almeno una volta alla settimana.

Per informazioni su come diventare volontario:

Tel. Gattile Sanitario: 366-4559194

Scrivere su messanger Facebook Ata Gattile Sanitario

Presentarsi direttamente al Gattile, aperto 7 giorni su 7, dalle 10 alle 12