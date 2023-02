Si festeggia il giovedì grasso domani, giovedì 16 febbraio alle 16 in piazza Clavesana Diano Castello dove sono in programma diverse manifestazioni: animazione per bambini, sfilata di mascherine, battaglia di coriandoli, baby dance, lancio di palloni giganti e premiazione delle mascherine più originali con la partecipazione di Fortunello e Marbella.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo in questo caso presso il teatro concordia.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Diano Castello.