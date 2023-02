Il 18 febbraio dà il via ai festeggiamenti per il Carnevale che quest’anno si presenta con un programma ricco e vario.

Qui di seguito il programma.

18 FEBBRAIO 2023

GREMIASCO GRAN FESTA IN MASCHERA premio alla maschera più bella – dj set – info e prenotazione cell. 3386290718 – organizza centro_sportivo_gremiasco

19 FEBBRAIO 2023

​ ALZANO SCRIVIA FESTA DI CARNEVALE – dalle ore 15:00 nel salone d piazza Bassi merenda per tutti, truccabimbi, giochi, musica, pentolaccia – organizza la Pro Loco Alzano Scrivia

SAN SEBASTIANO CURONE FESTA IN MASCHERA per i pù piccoli con premiazione dalle ore 15:30 presso la S.O.M.S. – no schiuma e stelle filanti spray/sì coriandoli e stelle filanti di carta

24 FEBBRAIO 2023

SAN SEBASTIANO CURONE FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA presso la Soms premio per la maschera più bella (singola e di gruppo) • ore 19 apericena su prenotazione entro il 21 febbraio e ballo liscio con Taty Music & Co.• a seguire dj set + bar a cura della Gelateria Neri per Caso • ravioli no stop per tutta la serata • entrata gratuita fino ai 10 anni – info e prenotazioni cell. 3450204808 – organizza la Pro Loco