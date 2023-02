Iniziano lunedì i lavori di asfaltatura di via Cesare Battisti a San Bartolomeo al Mare. Per questo motivo sono già stati posizionati i divieti di sosta. Le lavorazioni inizieranno dopo le ore 8:30 per evitare interferenze con l’ingresso a scuola. Durante la giornata il traffico sarà regolamentato da semafori o da movieri, in base all’ampiezza della strada. I lavori dovrebbero terminare entro la fine della settimana.

L’intervento di asfaltatura riguarda ovviamente solo i tratti più rovinati del manto stradale. Sono stati impegnati 40.000 €.

“Questo intervento – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare – fa parte di un più ampio gruppo di interventi, altri ne seguiranno nei prossimi mesi – anche nelle frazioni e nelle borgate – per sistemare il maggior numero possibile di tratti stradali comunali ammalorati. Abbiamo voluto evitare ogni possibile interferenza con l’ingresso alle scuole, per questo motivo abbiamo chiesto all’impresa di iniziare i lavori dopo le 8:30”.