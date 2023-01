Un grande evento sportivo per iniziare al meglio il 2023. Da Venerdì 6 a Domenica 8 Gennaio presso il PalaOltrepo’ è in programma la prima edizione del “Trofeo della Befana”, competizione indoor di tiro con l’arco organizzata dall’Asd Arcieri Voghera, con il patrocinio del Comune di Voghera, Assessorato allo Sport. Saranno protagonisti circa 160 arcieri. Scoccheranno le proprie frecce nel palazzetto iriense Lucilla Boari, medaglia di bronzo ai giochi di Tokyo 2020, la campionessa mondiale Cinzia Noziglia, la vice campionessa europea Vanessa Landi, l’olimpionica Tatiana Andreoli, i campioni europei a squadre Federico Musolesi e Alessandro Paoli, oltre al campione olimpionico vogherese Mauro Nespoli.

Ogni giornata prevede due turni. Il programma mattutino prevede il ritrovo alle 8:45 e l’inizio alle 9:30, al pomeriggio ritrovo alle 13:00 ed inizio alle 13:45. Nei primi tre turni sono ammessi le seguenti divisioni, Olimpico, Compound e Arco Nudo. Il turno 4 è riservato alle classi giovanili, mentre il 5 e il 6 alle classi Senior e Master. Il “Trofeo della Befana” è la prima tappa del “Trofeo Città di Voghera 2023”; gli altri due tornei sono in programma il 4 e 5 Novembre, il 16 e 17 Dicembre. Al termine di ogni competizione sarà assegnato un punteggio decrescente in relazione al piazzamento assoluto ottenuto nella competizione (al primo classificato vanno 10 punti, al secondo 9 punti e al terzo 8 punti). La sommatoria dei punti ottenuti darà origine alla classifica finale. Il trofeo sarà assegnato al primo assoluto di ogni categoria.

“Il “Trofeo della Befana” inaugura l’anno sportivo della nostra Città nella splendida cornice del PalaOltrepo’ – commenta l’Assessore allo Sport Simona Virgilio -. Venerdì, Sabato e Domenica saranno protagonisti arcieri di tutte le età, impegnati in molteplici divisioni, in un contest organizzato pregevolmente dall’Asd Arcieri Voghera, associazione sportiva che si sta mettendo in evidenza con impegno e dedizione. In queste giornate, abbinate al clima di festa dell’epifania, la presenza di campioni mondiali ed europei, di atleti olimpionici, conferisce un notevole lustro all’iniziativa, che abbiamo patrocinato come Comune di Voghera e che prevede le prossime due tappe, inserite nel “Trofeo Città di Voghera 2023”, a Novembre e Dicembre”.

“Come presidente dell’Asd Arcieri Voghera, non posso che essere orgogliosa ed entusiasta di questa nuova manifestazione che si inserisce all’interno delle gare organizzate dalla Fitarco – spiega Lia Scupelli -. Teniamo molto a questa gara, in quanto segna l’inizio della nuova edizione del “Trofeo Città di Voghera”, patrocinato dal Comune, che vede gli arcieri in una connotazione, quella del PalaOltrepo’, la quale rappresenta la ciliegina sulla torta per portare avanti la nostra attività”.