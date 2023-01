Il Perosi Festival conclude la sua stagione 2022, dedicata al 150° anniversario dalla nascita del sacerdote compositore tortonese, il prossimo 10 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Civico di Tortona quando il pianista Matteo Bevilacqua e la Roma Tre Orchestra Ensemble saranno protagonisti dell’ultimo concerto di un’edizione del festival destinata a rimanere nella storia.Verranno eseguiti alcuni trii di don Lorenzo Perosi e i Quintetti con pianoforte n.3 e n.4, concludendo, quindi, il percorso iniziato lo scorso anno dalla stessa Ensemble che aveva portato la formazione romana ad incidere le opere di don Lorenzo Perosi per la prestigiosa casa discografica Naxos.

In concomitanza con l’ultimo concerto del Perosi Festival 2022, l’Archivio Pittor Giani può commemorare Felice Giani a 200 anni esatti dalla morte. Una collaborazione estremamente significativa fra associazioni culturali, a dimostrazione che tra espressioni artistiche diverse si può trovare un punto di incontro per la valorizzazione del nostro territorio. Dopo l’attività giovanile a Pavia e il periodo di formazione a Bologna, Giani vive per lo più a Roma e avvia, intorno al 1790, un’Accademia alternativa a quella ufficiale, l’Accademia dei Pensieri, più informale nella sua struttura di quanto non fossero in Roma altre analoghe istituzioni. Vi partecipano Camuccini, Benvenuti, Sabatelli, Luigi Bossi, Giovan Battista Dellera, Maler Muller, Fabre, Humbert de Superville e molti altri. I suoi capolavori sono conservati nei musei più famosi al mondo e quelli a parete abbelliscono alcuni fra gli edifici più importanti dell’età napoleonica, compreso un vasto ambiente dell’Ermitage commissionato da Caterina II di Russia. Giani, per le sue capacità progettuali, è considerato geniale precursore della moderna figura dell’interior designer.

Nel 2023 l’Archivio Pittor Giani organizzerà una serie di grandi eventi espositivi e di conferenze di portata nazionale, grazie al quale studiosi, appassionati e curiosi potranno ora visitare un vero e proprio museo dedicato a Felice Giani e all’età neoclassica, ricco di documenti e opere originali.

Don Paolo Padrini

“Realizziamo un concerto straordinario all’interno delle celebrazioni del 150°, perché pur essendo nel 2023 chiude la rassegna del 2022 – spiega il direttore artistico del festival, Don Paolo Padrini -. È un concerto molto importante che arriva dopo il grande successo che questa ensemble ha avuto dopo la prima incisione per la Naxos che conteneva l’esecuzione dei primi due Quintetti realizzata a Rivalta lo scorso anno. Questo concerto contiene gli ultimi due Quintetti e i Trii di Perosi, alcuni completi e altri in frammento che non sono mai stati eseguiti. Questi piccoli trii, alcuni di questi sono dei gioiellini, saranno eseguiti in prima esecuzione mondiale perché non sono mai stati eseguiti nemmeno quando don Lorenzo Perosi era in vita. Questo appuntamento rientra nel progetto editoriale realizzato per la Naxos che porterà anche quest’anno alla realizzazione di un disco dedicato al Perosi cameristico“. Prima di dedicare la sua vita alla carriera pianistica, Matteo Bevilacqua debutta sul palco a 9 anni come attore professionista. Con più di 100 recital in 8 Nazioni Europee, ospite di rinomati festival e stagioni concertistiche e più di 25 premi in concorsi pianistici internazionali, si è laureato a pieni voti lode e menzione, studiando in Italia e a New York con artisti internazionali come Ferdinando Mussutto e Luca Trabucco. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alla musica contemporanea ed esplora nuove combinazioni di programma che si distaccano dal repertorio tradizionale, con particolare attenzione alla divulgazione e promozione della musica italiana del XIX-XX secolo. È anche fondatore di un’associazione di programmazione di concerti e sviluppo di performance intersettoriali/multidisciplinari.

Roma Tre Orchestra è la prima orchestra universitaria costituita a Roma e nel Lazio. Fondata nel 2005, si propone di promuovere dedizione, eccellenza e passione per la grande musica, soprattutto tra le giovani generazioni. L’Associazione organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso l’Università, il Teatro Palladium e altri importanti siti culturali della città. Gli artisti Leonardo Spinedi, Hinako Kawasaki, Lorenzo Rundo e Angelo Maria Santisi si esibiscono regolarmente come prime parti e/o solisti dell’orchestra.

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary di Tortona, il Lions Club, insieme ad altri enti prestigiosi con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Il festival, quest’anno, ha come media partner nazionale Radio Classica, del gruppo Class editori, e Radio Vaticana. Media partner locali sono Il Popolo e RadioPNR. L’ingresso sarà libero e gratuito con prenotazione sulla piattaforma www.lorenzoperosi.net