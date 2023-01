L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, ma oltre al comunicato stampa diffuso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria (che ringraziamo per l’immagine) aggiungiamo che i pompieri di Tortona hanno lavorato fino a notte fonda prima di risolvere il caso di questo Tir alimentato a gas che malgrado tutti i cartelli di divieto è andato a schiantarsi contro il sottopasso in corso Alessandria a Tortona, che come noto , per una decina di cm vieta il passaggio dei Tir.

Il camionista evidentemente non se n’è accorto e ovviamente non è passato dall’altra parte del sottopasso.

Il risultato è che è stata interrotta la circolazione in corso Alessandria in entrambi i sensi di marcia, dall’ingresso sulla statale per Alessandria fino all’incrocio con via Opizzoni, proprio in seguito all’incidente che ha visto coinvolto un camion rovesciatosi sulla carreggiata dopo aver urtato il cavalcavia ferroviario.

Il mezzo è alimentato con bombole di GPL per cui è stato necessario l’intervento del Nucleo N.B.C.R. dei Vigili del Fuoco per la rimozione in sicurezza.

Le operazioni, e di conseguenza le limitazioni al traffico, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco di Tortona sono proseguite anche durante la notte in quanto è stato necessario travasare in sicurezza il gas e soltanto dopo rimuovere il mezzo. E’ stato sospeso temporaneamente anche il traffico ferroviario per accertamenti.

Sul posto sono intervenuto la Polizia Locale e la Protezione civile.