Il maltempo non ferma l’attività del Comune di Diano Marina che ha iniziato ad aggiustare la passeggiata a mare.

Come noto a tanti dianesi e non soltanto a loro, la pavimentazione della passeggiata non è che sia tra le più solide: le piastrelle, molto sottili si rompono spesso ogni qualvolta un mezzo percorre la passeggiata e siccome tra stabilimenti balneari e altri veicoli la passeggiata viene percorsa da diversi automezzi, le rotture sono abbastanza comuni.

Per questo motivo, in attesa che il Comune reperisca ingenti somme per rifare completamente la passeggiata interventi di manutenzione come quello in corso in questi giorni, sono d’obbligo.