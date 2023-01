La dottoressa Marina Dellagiovanna, nativa di Portalbera in provincia di Pavia, storica farmacista di Casalnoceto, nota esperta di galenica, fitoterapia e omeopatia, ha appena pubblicato un libro particolare: “Di foglia in foglia, di radice in radice, di frutto in frutto”, che compendia le sue esperienze di vita e le sue conoscenze nell’ambito delle terapie con medicamenti di origine vegetale. Lo presenta in anteprima a Pontecurone sabato 14 in Sala polifunzionale, alle 16.30.

E’ il primo degli incontri letterari nell’ambito della rassegna “Appuntamenti con l’autore 2023”, organizzata dalla Biblioteca “S: Castelli”