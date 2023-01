Uno straordinario Corrado Tedeschi si cimenta con passione e ironia in alcuni passaggi del capolavoro di Truffaut, in cui il protagonista dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne.

Tedeschi in scena, scopre che la donna ama in un modo molto più universale rispetto all’uomo e che, di conseguenza, non è difficile innamorarsi di una donna ma può essere difficile amarla.

Grazie alla poliedrica capacità scenica di Tedeschi, che passa con levità e grazia dai registri comici a quelli drammatici, il racconto, arricchito da celebri scene cinematografiche di Truffaut e Lelouch, scorre come un sogno ad occhi aperti, in cui il vero protagonista si rivela essere l’universo femminile, in tutte le sue indecifrabili sfumature.

Uno spettacolo avvincente, divertente e romantico.

Biglietto intero: € 18.00 – ridotto € 15.00

INFO e PRENOTAZIONI

Spigno Monferrato: +39 389 0576711

Monastero Bormida: +39 348 4024894

Email: teatronellevalli@gmail.com

www.rete-teatri.it – www.quizzyteatro.com

