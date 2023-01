Domenica 15 Gennaio 2023 a Diano Marina si svolge la corsa della Befana. Corsa non competitiva per le vie cittadine di Diano Marina, aperta a tutti, podisti e non, bambini, BEFANE, cani passeggini ecc ecc…., organizzata dall’Asd Golfo Dianese Ultra Runners in collaborazione con la Golfo Dianese 1923 e “Amici di Michael”.

Runner: 5 miglia (8 km circa)

Family Run: 5 km circa

Evento a scopo benefico, parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione IL CUORE DI MARTINA ONLUS.

A fine gara ricco ristoro.

La corsa era inizialmente in programma domenica 8 gennaio ma è stata posticipata, causa maltempo, alla domenica successiva del 15 gennaio 2023.

Orario: 7,30 – 9,00 (iscrizioni) – 09,40 (“Baby Run”) – 10,30 (partenza corsa/camminata)

Luogo: Partenza e arrivo in Piazza Martiri della Libertà

Telefono:

3482103204

3493139240

Facebook:

Golfo Dianese

Leggi anche:

Golfo Dianese Ultra Runners