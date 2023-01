Una mattina da incubo per i soccorritori del 118, quella di oggi, venerdì 27 gennaio. Due gravi fatti di cronaca: il primo a Morbello Monferrato dove una coppia è risultata intossicata dal Monossido di Carbonio che ha provocato il decesso di una donna.

Il secondo, episodio sempre poco dopo le 8 di stamattina, invece si è verificato nel Tortonese e precisamente a Castellar Guidobono lungo la strada provinciale dove, secondo la prima sommaria ricostruzione, un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente investito da un’automobilista che non si è fermato a prestare soccorso ed ha tirato dritto proseguendo la sua corsa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno trasportato il 17enne al pronto Soccorso dell’ospedale per le cure del caso, ma a quanto pare le sue condizioni sono gravi: il 118 infatti lo ha etichettato come “Codice Rosso” cioé il più grave ed è attualmente in prognosi riservata.

Suk luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della compagnia di Tortona che hanno subito avviato le ricerche per individuare l’auto pirata e soprattutto chi si trovava alla guida.

Seguiranno aggiornamenti nel caso di ulteriori notizie.