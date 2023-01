E’ disponibile ormai da qualche giorno presso tutte le librerie online, gli ibooke store e su prenotazione presso tutte le librerie tradizionali la nuova “Guida Turistica di Tortona”. Era dagli anni Settanta che la città non disponeva di una specifica Guida Turistica dedicata interamente alla città e non anche ai dintorni.

La Guida è un estratto modificato con l’aggiunta di nuove immagini e nuovi capitoli de “Il Buon Vivere Tortonese” il volume turistico e di rappresentanza realizzato la scorsa estate e l’autore è sempre lo stesso: il nostro Direttore Angelo Bottiroli.

La Guida Turistica di Tortona, interamente a colori è un volume di 124 pagine con ben 200 immagini a colori e 4 in bianco e nero e illustra tutto quello che turisticamente c’è da vedere a Tortona e nella frazioni, fra cui 7 musei, le manifestazioni, i prodotti e tanto altro.

Il prezzo di vendita al pubblico è accessibile a tutti e fissato in 23,90 euro ma su Amazon è possibile acquistarla a meno.

SINOSSI

C’è un luogo dell’Italia del Nord in cui tre regioni sembrano incontrarsi e fondersi tra loro all’estrema propaggine del Piemonte Sud-Orientale, in un territorio racchiuso tra torrenti e verdi colline. Il Tortonese è da sempre terra di passaggio, luogo in cui dialetti, usi e costumi nel loro viaggio lungo la via Emilia che attraversa ancora oggi il centro del capoluogo Tortona, hanno dato origine nei secoli ad un’identità rimasta immutata nel tempo, raccontata da prodotti autoctoni quali il Vino Timorasso Derthona, i baci di dama e dorati, la Fragola Profumata e molti altri, lavorazioni strappate all’oblio del tempo dalla caparbietà degli abitanti di questi luoghi di primitiva bellezza.

La “Guida Turistica di Tortona” realizzata a distanza di oltre mezzo secolo dall’ultima guida storico-turistica è un libro unico che consente di avere una panoramica sulle bellezze di Tortona, città ultra millenaria ricca di storia, cultura, prodotti e manifestazioni.

Immagini inedite, curiosità e tanto altro per scoprire una città di provincia davvero unica, con ben 7 musei che merita di essere visitata.