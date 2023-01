Nell’ambito della 15esima festa regionale della Polizia Municipale svoltasi il 20 gennaio scorso in Alessandria – prima presso la Cattedrale e successivamente nella Sala del Consiglio Provinciale di Palazzo Ghilini – si è tenuta la cerimonia di premiazione del personale che, in Piemonte, si è maggiormente contraddistinto per azioni di servizio durante l’anno 2018 (dopo le varie interruzioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19).

Durante la manifestazione, che si è svolta alla presenza delle più alte cariche istituzionali della Provincia e numerosi Sindaci del territorio, particolare rilievo ha avuto la premiazione del seguente personale del Corpo di Polizia Locale di Novi Ligure:

– Ispettore Capo Guido Demaestri

– Ispettore Annalisa Mirra (ora in forza al Ministero delle Finanze)

– Assistente Maurizio Valdinazzi

– Agente Scelto Elisa De Michele

– Agente Scelto Stefano Rapetti (ora in comando al Ministero della Difesa)

Il riconoscimento è andato anche alla memoria dell’Assistente Francesco Raso, prematuramente scomparso nel 2022 e per il quale erano presenti la moglie e i figli.

Gli attestati sono stati consegnati, dal Dott. Paolo Ponta, Vice Prefetto Vicario di Alessandria e Commissario Straordinario del Comune di Novi Ligure, che si è dichiarato particolarmente soddisfatto per le attività svolte dal personale premiato e che ha inoltre espresso sentimenti di vicinanza alla famiglia Raso, ricordando la sua alta figura professionale e umana.