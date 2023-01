L’appuntamento è per la mattina di mercoledì 25 gennaio dalle 9,30 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in via Emilia ed è organizzato dal Lions Club Tortona – Castello per tutelare la biodiversità.

Nel corso dei milioni di anni dalla comparsa della vita sulla terra le specie animali e vegetali hanno subito innumerevoli cambiamenti che ci hanno regalato una varietà di animali e vegetali immensa e fondamentale per la nostra salute. Infatti la Biodiversità ci assicura aria pulita, acqua potabile, terreni di buona qualità, impollinazione delle coltivazioni… la biodiversità ci aiuta a contrastare il cambiamento climatico, ad adattarci a esso, riduce l’impatto dei pericoli naturali, insomma la biodiversità è importante per la nostra salute e i parchi sono incubatori di buone pratiche per una protezione dell’ambiente che vada di pari passo con quella del territorio popolato dalle persone.

“Il nostro territorio – dichiara Francesca Pasotti segretaria del Lions Club Tortona Castello – ha la fortuna di avere il “Parco” dello Scrivia, un ambiente che non solo vuole proteggere la Biodiversità, ma che nel contempo assicura un vero tuffo nella natura incontaminata, in cui ammirare varie essenze arboree ed animali nel loro habitat naturale. Luogo ideale per escursioni a piedi ed in bicicletta, il parco interessa otto comuni: Castelnuovo Scrivia, Tortona, Carbonara Scrivia, Villalvernia, Pozzolo Formigaro, Cassano Spinola, Serravalle Scrivia.”

Il Lions Club Tortona Castello, in accordo con i Lions club Tortonesi: Host, Duomo, Leo e i Lions Club Castellania Coppi e Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello desiderano favorire la creazione di un network di competenze che assicuri la messa in atto di progettualità coordinate e sinergiche che si innestino con quanto già in atto da parte di Provincia, Comune e diverse associazioni quali CAI, FAI, Ambiente Scrivia ecc e che valorizzino ed espandano la conoscenza, protezione, sviluppo e fruizione del patrimonio naturalistico rappresentato dal Parco dello Scrivia.

A questo fine sono già avvenuti diversi incontri informali che pongono le basi per una collaborazione fattiva. L’incontro del 25 gennaio ha lo scopo di discuter sulla importanza della biodiversità per la salute umana e di condurre una riflessione sulla progettualità in corso e futura.

All’incontro parteciperanno il Prof. Francesco Ficetola del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di Milano, che, nella sua qualità di Ordinario di Zoologia, da anni si occupa delle relazioni tra biodiversità e salute umana. Il Comune presenterà i progetti in corso e futuro sul Parco, mentre Franco Arcesati e Paolo Biserni dell’Ambiente Scrivia illustreranno le meraviglie vegetali e animali del Parco, esperti del Parco del Ticino presenteranno gli sforzi continui per il mantenimento di un parco che rappresenta un modello per il Nord Italia.

Al temine della riunione, una Tavola Rotonda, moderata dal Presidente del Lions Club Tortona Castello, Adriana Maggi alla quale saranno invitati tutti gli intervenuti per una riflessione sulle attività future da intraprendere.