Le Pietre di inciampo nascono da un’idea dell’artista berlinese Gunther Demning.

Sono piccole targhe di ottone, poste su sanpietrini, che dal 1992 vengono installate in tutta Europa davanti alle case in cui vivevano le persone arrestate a causa della persecuzione fascista e nazista.

I nomi dei deportati inscritti davanti alle loro case sono segni della memoria che invitano i passanti a soffermarsi, a non dimenticare che il fascismo e il nazismo furono fenomeni europei e che la deportazione ha avuto inizio anche nelle vie del centro storico della nostra città.

Mercoledì 25 gennaio, ore 18: incontro davanti alla Sinagoga di Alessandria in via Milano 5-7

Breve racconto degli avvenimenti relativi alle sette pietre di via Milano e via Migliara, interverranno Antonella Ferraris, Cesare Manganelli, Paola Vitale, Luciana Ziruolo.

A seguire presentazione in Sinagoga delle tavole del fumetto – in cui sono mescolati elementi fantastici con storie reali- appositamente realizzato da Lele Gastini e Giorgio Annone: è rivolto in particolare all’istruzione secondaria di primo grado e sarà presentato nelle scuole che ne faranno richiesta.