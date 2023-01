La nuova bibliotecaria della Biblioteca “A. Castelli” di Pontecurone, Martina De Marchi De Ros, ha dedicato un angolo della sala al pian terreno al Giorno della Memoria, presentando alcuni libri, destinati in particolare ai giovanissimi, che aiutano a capire l’assurdità della discriminazione.

Fra questi, per i più piccoli: “Piccolo blu, piccolo giallo”(Leo Lionni) sul valore dell’amicizia, che supera le differenze e abbatte i pregiudizi, “La repubblica delle farfalle”(Matteo Corradini), un inno alla vita contro gli orrori e la violenza del nazismo, “Il bambino col cuore di legno”(John Doyn), sull’elaborazione e accettazione di un trauma, e tanti altri da scoprire.

Fra i libri per i più grandicelli, il racconto romanzato “Il gran sole di Hiroscima”(Karl Brukner), “La notte delle malombre”(Manlio Castagna) che vede protagonisti tre tredicenni, ognuno con i suoi sogni e le sue speranze, in viaggio nel ’44 per un’Italia dilaniata dalla guerra, “La casa sul mare celeste” (Tj Klune), un eccezionale fantasy di grande successo.

Le tante ed interessanti proposte di Martina sono un invito a sensibilizzare i nostri bambini e ragazzi su temi e valori che possano farli crescere consapevoli e alieni da pericolosi pregiudizi. Parole semplici e delicate, unite ad illustrazioni belle ed evocative possono insegnare anche ai più piccoli la distinzione fra il bene e il male, preparandoli a coltivare la memoria del passato, anche la più dolorosa, come quella della shoah.

Marialuisa Ricotti