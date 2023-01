Il tour I CONSERVATORI IN PIEMONTE, nel mese di Ottobre 2022, ha ripreso la sua corsa in giro per la Regione, per la “seconda edizione” 2022 – 2023.

Dopo gli appuntamenti in provincia di Torino (precisamente a Ivrea, Giaveno, Alpignano e Oulx) e nella “Granda” (Saluzzo), il sesto concerto si sposta nell’alessandrino, a Pozzolo Formigaro, Mercoledì 27 Gennaio alle ore 20:45, presso l’ex Asilo Raggio (vicolo Palestro), grazie alla preziosa collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura.

Il concerto vedrà protagonista il brillante talento del duo Flauto e Arpa del Conservatorio G. Cantelli di Novara formato dai giovani Artisti Sofia Bevilacqua al flauto e Francesco Andorno all’arpa.

In programma:

Gabriel Faurè

Sicilienne op. 78 (arr.)

Camille Saint-Saëns

Fantasia op. 124 (arr.)

Claude Debussy

Rêverie L. 68 (arr.)

Gabriel Faurè

Fantasia op. 79 (arr.)

Eugène Bozza

Deux Impressions

La fontaine de la Villa Medicis – La danse d’Elké

Nino Rota

Sonata per flauto e arpa

André Jolivet

Alla Rustica, divertimento per flauto e arpa





L’iniziativa, ideata e gestita in toto dall’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero – appendice complementare senza scopo di lucro della prestigiosa Agenzia TORET ARTIST Management di Torino– ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica – allievi dei quattro Conservatori Piemontesi – dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, stringendo proficue collaborazioni con Comuni e Associazioni Culturali del Territorio.

Breve CV Artisti

SOFIA BEVILACQUA flauto

Nata a Novara nel 2000. Dopo aver conseguito la laurea di primo livello col massimo dei voti e la lode, attualmente frequenta il biennio di flauto traverso presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara con il M° Dessislava Peteva. Ha partecipato a corsi di perfezionamento e masterclasses tenute da flautisti di fama nazionale e internazionale tra cui Michele Marasco, Davide Formisano, Andrea Oliva, Francesco Guggiola (ottavinista del Teatro alla Scala). In qualità di solista ha vinto il primo premio al XX concorso internazionale Lams di Matera e ha ricevuto la menzione per la migliore esecuzione giovanile alla VI edizione del Premio Koehler di Firenze. Nel 2022 è risultata finalista al Premio Nazionale delle Arti. Suona attivamente in diverse formazioni cameristiche – dal duo al quintetto – seguita in ambito accademico dai Maestri Luca Moretti, Bruno Giuffredi e Alessandro Copia. Formazioni di spicco sono il duo Hélios, fondato con il chitarrista Marcello Nardilli e selezionato per la stagione concertistica online 2021 dell’agenzia discografica statunitense Parma Recordings, il duo con l’arpista Francesco Andorno, il quartetto di flauti Arthemisia. Insegna flauto traverso presso l’Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara.

FRANCESCO ANDORNO arpa Nato a Borgomanero nel 2001, ha iniziato lo studio dell’arpa presso l’Accademia Musicale Amadeus di Agrate Conturbia all’età di cinque anni e attualmente studia con il M° Valeria Madini Moretti presso il Conservatorio G. Cantelli di Novara. Ha partecipato come solista a diversi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo molti primi premi (Concorso Città di Riccione, Città di Tradate per i Giovani, Premio Rovere d’Oro Giovani Talenti, Premio A. Salieri di Legnago, Rotary per la musica Città di Santhià) e terzo premio (Concorso Riviera della Versilia). Nel 2019 partecipa al quarto Concorso Internazionale di musica “premio città murata” di Cittadella di Padova ottenendo il primo premio. Nello stesso anno partecipa al Concorso Internazionale di Stresa conseguendo il primo premio