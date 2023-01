Nei giorni scorsi, il personale del 118 interveniva in una via del centro di Tortona poiché un giovane, a causa di una negativa vicenda sentimentale, si era asserragliato all’interno della propria camera da letto, generando comprensibile apprensione nei propri genitori conviventi.

Per garantire un’adeguata cornice di sicurezza, si rendeva necessaria la contemporanea presenza dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Tortona al comando del capitano Domenico Lavigna.

All’arrivo sul posto, data la situazione, un Carabiniere della locale Compagnia, con estrema professionalità, recependo l’urgenza e la necessità di partecipare al giovane la propria comprensione e garantire la disposizione all’ascolto delle problematiche lamentate, riusciva a instaurare un rapporto fiduciario con lo stesso, riuscendo, dopo diversi minuti, a convincerlo ad aprire la porta e ad affidarsi alle cure dei sanitari presenti, che nel corso della trattativa avevano contribuito a tranquillizzarlo. Una volta uscito dall’abitazione, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Novi Ligure per ricevere le cure necessarie. Il fatto è emblematico di come le diverse istituzioni, ognuna nel proprio ambito di competenza, possano intervenire in favore della cittadinanza per affrontare problemi di qualsivoglia natura, al fine di ricercare una favorevole e positiva soluzione degli stessi.