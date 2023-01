In occasione del Giorno della Memoria 2023, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno cper commemorare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Tortona organizza due appuntamenti presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”: per giovedì 26 gennaio è prevista, per i bambini e i ragazzi che frequentano la Biblioteca il giovedì pomeriggio nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, la lettura del nuovo libro di Anna Sarfatti “Il nido del tempo” dalle ore 16.30 alle 18.00, in collaborazione con il Servizio Civile. Si racconta la storia di Lisa, madre dell’autrice, fuggita in Inghilterra in seguito alla promulgazione delle leggi razziali, dove riceve dai nonni la splendida casa delle bambole appartenuta alla madre, casa che diventa il gioco da condividere con gli altri bambini rifugiati a Londra e quindi simbolo del rifugio da un’infanzia violata dalla barbarie della discriminazione.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 27 gennaio con la presentazione del libro “Il Vescovo degli Ebrei” di Meir Polacco e Paola Fargion, a cura di Cristina Daglio della redazione “Puntoacapo Editrice”, che si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica alle ore 17,30. Il libro racconta di una fuga alla ricerca della salvezza durata quasi due anni, descritta in modo avvincente e ispirata a una storia vera che vuole portare alla luce ed esaltare i valori di dignità, altruismo e coraggio dell’essere umano nel momento più tragico e buio della nostra storia recente. Il racconto è ambientato nei territori fra Acqui Terme e Stresa.