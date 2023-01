Lunedì 23 gennaio alle ore 11.30 presso la Sala Romita del Comune di Tortona, in corso Alessandria 62, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per Tortona Città di Tappa del Giro d’Italia 2023, con la partecipazione del Sindaco Federico Chiodi, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo.

Saranno illustrati i primi eventi previsti in occasione dei “100 Giorni al Giro”, una speciale collaborazione con la Bertram Tortona Derthona Basket, per cui sarà presente anche l’amministratore delegato Ferencz Bartocci, oltre a presentare un’anteprima degli appuntamenti, in fase di progettazione, che nei prossimi mesi celebreranno l’arrivo della tappa del Giro in città il 17 maggio.