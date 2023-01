E’ l’immagine simbolo del sito turistico del Comune che si trovava in stato di degrado già da alcuni mesi e finalmente viene aggiustata.

Ci riferiamo alla Rosa dei venti, il mosaico situato davanti a Viale Matteotti, nei pressi dell’unico semaforo in funzione a Diano marina, uno degli angoli più caratteristici della città che già alla fine dell’estate ha iniziato a sentire i segni del tempo, danneggiato dal continuo andirivieni di persone.

Non è certo la prima volta e accade e quasi ogni anno il Comune deve porvi rimedio, ma stavolta, come potete vedere dalle immagini, la distruzione non è stata cosa da poco e così, il Comune, nell’ambito dei lavori di sistemazione della passeggiata, già dalla giornata di ieri ha iniziato a ripristinare questa piccola graziosità diamnese.

Di seguito altre immagini dei lavori in corso di svolgimento che dureranno alcuni giorni.