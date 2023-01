Doppio intervento (inutile per fortuna) dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, questa mattina, sabato 21 gennaio, a Tortona per due allarmi gas, poi, per fortuna risultati infondati, ma forse è meglio dare l’allarme che invece fare finta di nulla e poi piangere sulle tragedie.

Il primo allarme è avvenuto da parte di un automobilista che transitando lungo a statale per Genova poco dopo la Madonna della Guardia ha segnalato di aver visto abbandonata sul ciglio della strada un bombola di gas liquido.

I pompieri sono subito intervenuti ma una volta giunti sul posto non hanno trovato alcuna bombola, forse già rimossa da chi l’aveva provvisoriamente abbandonata.

Il secondo allarme è scattato invece poco dopo in strada Villoria, a breve distanza dal Centro Commerciale Oasi: qualcuno ha segnalato un forte odore di gas nell’aria e temendo una fuga di metano da qualche condotta i Vigili del Fuoco di Tortona (che per altro hanno la sede a brevissima distanza), sono subito intervenuti. Tuttavia quando sono giunti sul luogo segnalato non hanno sentito alcun odore di gas.

Il piccolo giallo si è risolto con la spiegazione di un abitante che ha affermato di aver sostituito il cannello di una piccola bombola di gas liquido per saldature.