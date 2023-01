Chi pensa che gli agenti della Polizia Municipale di Tortona pensino soltanto ad elevare multe ha un’idea profondamente sbagliata del ruolo che svolgono quotidianamente gli ex Vigili Urbani.

Venerdì 27 gennaio si verificava un furto di articoli sportivi presso il negozio “GSport” in via Carducci: subito allertati, gli operatori della Polizia Locale di Tortona avviavano le attività di indagine che permettevano, il giorno successivo, di individuare il responsabile. Si tratta di L. H., 26 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti penali che veniva denunciato a piede libero (essendo venuto meno lo stato di flagranza di reato sia per il furto che per il reato di clandestinità). Ulteriori indagini sono in corso per rintracciare altri due soggetti presunti complici del furto.

Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comandante Orazio Distefano agli agenti della Polizia Locale per la tempestività e l’efficacia dell’operazione; grazie anche alla Compagnia Carabinieri di Tortona per l’immediata disponibilità a eseguire i rilievi fotodattiloscopici.