In questo articolo trovate tre scatti dei due incontri organizzati da ANPI Viguzzolo e Associazione Culturale Viguzzolese per il Giorno della Memoria: Valter Ponta e Giampaolo Bovone sono stati giovedì 26 a San Sebastiano e Volpedo e venerdì 27 a Viguzzolo con i ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado, che hanno seguito con molto interesse il racconto delle storie di artisti ebrei e non, che hanno vissuto sulla propria pelle l’odio razziale e la tragica esperienza dell’Olocausto.

Nelle foto sono presenti anche le due insegnanti Denise Giocondini ed Iside Ponta.