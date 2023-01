La notizia è importante perché Diano Marina e Imperia da sempre sono indissolubilmente collegate fra di loro e adesso nasce una nuova intesa sull’intesa per lo sviluppo di un progetto di collegamento tra i due Comuni.

Non possiamo dirvi altro per ora se non che i dettagli del progetto verranno illustrati durante una conferenza stampa dei sindaci di Imperia e Diano Marina, Claudio Scajola e Cristiano Za Garibaldi, che si terrà a Imperia venerdì 3 febbraio presso la Sala Commissioni di Palazzo Civico.