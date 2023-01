Come ogni anno l’Amministrazione Comunale celebrerà il Giorno della Memoria venerdì 27 gennaio 2023 con la deposizione di una corona alla targa posta in Via Alessandria in prossimità del cardine su cui poggiava il cancello del Ghetto.

Da quest’anno inoltre il programma prevede anche la deposizione di una corona al Famedio, recentemente inaugurato nel Cimitero Urbano in memoria degli IMI – Internati Militari Italiani di origine monferrina, aderendo così all’invito del Legislatore che, nell’istituire la ricorrenza del “Giorno della memoria”, ha previsto l’organizzazione di “…cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.