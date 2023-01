Giovedì 26 gennaio alle ore 15.00 presso la Sala conferenze del Centro Comunale di Cultura avrà luogo la conferenza, aperta al pubblico, Arte sacra. La spiritualità nell’arte contemporanea, relatrice Prof.ssa Aurora Treccarichi.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la sede valenzana di UNITRE, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti programmati dal Comune di Valenza in occasione delle celebrazione per i quattrocento anni dalla fondazione del Duomo di Santa Maria Maggiore di Valenza. In particolare la conferenza è parte integrante degli eventi collaterali alla mostra Spiritualità contemporanea. Arte e Oreficeria nelle Collezioni private, a cura di Lia Lenti e Rino Tacchella.

La conferenza è il secondo appuntamento nel calendario UNITRE dedicato al tema della sacralità nell’arte. A dicembre un primo incontro con lo storico locale Carlo Dabene aveva approfondito proprio la storia del Duomo di Valenza con l’incontro dal titolo Una storia lunga 400 anni: il Duomo di Santa Maria Maggiore di Valenza.

In questo secondo appuntamento la Prof.ssa Aurora Treccarichi, docente di Storia dell’arte, dedicherà un’ampia panoramica al tema del sacro nell’arte contemporanea approfondendo, così, il tema cardine della mostra Spiritualità contemporanea.

“UNITRE Valenza è una realtà fondamentale del tessuto sociale cittadino. In tutti i momenti importanti della vita comunitaria l’Associazione collabora con l’Amministrazione comunale con l’organizzazione di incontri e momenti collettivi dall’alto valore culturale. Così è anche in occasione delle celebrazioni per i quattrocento anni dalla fondazione del Duomo di Santa Maria Maggiore con le due conferenze a cura dello storico Carlo Dabene e della Prof.ssa Aurora Treccarichi” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.