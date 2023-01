Grave incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 28 gennaio, poco dopo le 16 alle periferia di Pontecurone sulla ex statale 10 che collega il paese a Voghera.

Per cause ancora in corso di accertamento un furgoncino della piaggio si è scontrato frontalmente con un’auto ed è finito in mezzo alla carreggiata. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’altra vettura.

Sul posto, vista la gravità della situazione e le condizioni non certo buone dell’uomo rimasto ferito (un quarantenne a quanto pare di nazionalità ucraina) è intervenuto l’elicottero del 118 che ha caricato l’uomo e lo ha trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria dove è stato ricoverato presso il reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con le forze dell’ordine e il 188 nelle operazioni di soccorso. Illese per fortuna le due donne alla guida delle due auto, tuttavia la ex statale è rimasta chiusa per circa un’ora e mezza creando gravi difficoltà al traffico.