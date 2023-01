Dopo una lunga pausa riprendono gli incontri di formazione destinati ai vecchi e nuovi volontari del Progetto Chiese Aperte in Diocesi di Tortona. Il corso è gratuito e si rivolge sia ai soci già iscritti alle diverse Associazioni diocesane che collaborano con l’Ufficio Beni Culturali nel progetto CHIESE APERTE, sia a chi desidera diventare un nuovo volontario!

Essere volontario nel progetto CHIESE APERTE, coordinato dall’Ufficio Beni Culturali diocesano, grazie al contributo ricevuto dalla CEI per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico e al patto d’intesa, che si rinnova ormai dal 2011 con la SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Delegazione del Tortonese), vuol dire rendersi disponibili per supportare le parrocchie diocesane desiderose di fare conoscere i propri tesori, narrandone la storia e le peculiarità, spesso sconosciute. Si può essere volontari in modi diversi, a seconda delle proprie disponibilità ed attitudini. Insieme alla SIPBC, sono numerose le realtà associative che si sono unite a questo nostro progetto e che costituiscono la nostra Comunità. Una Comunità diffusa, ricca e diversificata che copre tre regioni, così come la nostra Diocesi.

Quest’anno, collegandoci al più ampio progetto di rete, promosso dalla Consulta Ecclesiastica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Città e Cattedrali, vogliamo evidenziare il ruolo “curativo” che può assumere il volontariato culturale. L’oggetto d’arte, spesso commissionato dalla Comunità parrocchiale, testimone di fede e di bellezza, contribuisce a creare legami e senso di appartenenza, di generazione in generazione.

Il corso del 2023 si compone di 4 lezioni che si terranno on line alle ore 21, su una piattaforma accessibile solo su iscrizione. In questi incontri avremo modo di sentire direttamente dai volontari alcune testimonianze delle attività attraverso le quali si prendono cura della Comunità parrocchiale che rappresentano. Vogliamo così dare voce e visibilità a quelle azioni, a volte invisibili, ma fondamentali per la valorizzazione di un bene. La prima lezione sarà il 9 febbraio alle ore 21, si introdurrà il corso e si parlerà di sicurezza ed accoglienza. Seguiranno le lezioni del 15 e 23 febbraio, l’ultima lezione a distanza sarà il 2 marzo.

Le lezioni teoriche saranno seguite da due lezioni itineranti. Sabato 11 marzo la meta sarà Savona con la sua Cappella Sistina ed il Santuario delle Confraternite d’Italia; il 17 giungo andremo nel sud del Piemonte tra le Diocesi di Fossano ed Alba. Si tratta di gite di formazione, aperte gratuitamente ai volontari che avranno seguito tutte le lezioni on line e che saranno regolarmente iscritti ad una delle Associazioni del progetto Chiese Aperte.

Quest’anno, solo per i nuovi volontari che si iscriveranno alla SIPBC, Delegazione Tortonese, il primo anno di tesseramento lo paga l’Ufficio Beni Culturali! Essere tesserato vuol dire essere prima di tutto parte di un gruppo, ma vuol dire anche essere assicurato e prestare il proprio servizio in piena sicurezza.

Ma attenzione, alle gite potranno partecipare anche i non volontari! Ci si può unire alla nostra comunità anche solo per un giorno, diventandone sostenitori. Come? Con il pagamento di un contributo di 30 € a gita. (Il contributo è comprensivo di viaggio a/r in pullman turistico riservato, assicurazione viaggio, ingressi dove dovuti, guide turistiche e nostro accompagnatore per tutto il viaggio. Sono escluse altre voci non indicate.)

Come si diventa volontari del progetto Chiese Aperte? Iscrivendosi da subito alle Associazioni che collaborano con noi nella valorizzazione del patrimonio artistico ecclesiastico!

Le iscrizioni al corso e alla prima uscita sono già aperte, per informazioni è possibile contattare direttamente Michela Ricco al numero 3382638926 (la mattina dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì), oppure è possibile scrivere a beniculturali@diocesitortona.it. Le gite sono soggette al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e con dei posti limitati. Iscrizione obbligatoria entro il 7 febbraio!