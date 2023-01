Dei successi sportivi dei fratelli Tommaso e Giovanni Bosio abbiamo già scritto diverse volte su Oggi Cronaca, ma stavolta l’exploit del più giovane dei due, Giovanni è qualcosa di veramente straordinario: il 13 enne che frequenta la terza media alla scuola Mario Patri di Tortona, è stato autore di un grande risultato sportivo ottenuto domenica scorsa: non capita tutti i giorni, infatti, che un Tortonese si laurei campione Italiano in una disciplina sportiva e Giovanni ce l’ha fatta conquistando la medaglia d’oro ai Campionati Italiani al Castello di Roganzuolo in provincia di Treviso.

Giovanni appartenente alla squadra Guerciotti Developpement ha vinto insieme ai suoi compagni (in tutto quattro sempre della stessa squadra) il campionato italiano di TEAM RELAY (gara a squadre), quindi oggi è il campione italiano.

Il giovane Tortonese ha gareggiato insieme ad altri tre compagni di squadra di cui due della Val D’Aosta e uno del Lazio.

Giovanni Bosio è fratello minore di Tommaso Bosio anch’esso ciclista e autore di tanti successi. Giovanni come il fratello, pratica sia ciclocross che MTB e strada.

Di seguito altre immagini della vittorio del giovane Tortonese.

A Giovanni i complimenti di tutta la redazione.