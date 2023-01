Ennesimo salvataggio dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di ieri hanno salvato una pensionata che non riusciva ad ad alzarsi dal letto da alcuni giorni, diventando sempre più debole con un possibile brutto epilogo se i pompieri non fossero intervenuti.

E’ accaduto ieri sera, venerdì 20 gennaio, poco prima delle 20 in un alloggio in corso Garibaldi a Tortona.

La donna che secondo la prima sommaria ricostruzione viveva da sola, si trovava a letto e le sue condizioni non erano buone. Già con un fisico molto magro non mangiava da diverso tempo, in quanto impossibilitata ad alzarsi e sempre più debilitata. A dare l’allarme, secondo quanto emerso, sarebbero state alcune persone che non la vedevano ormai da diversi giorni, si sono insospettite e hanno dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tortona che dopo aver forzato un ingresso sono entrati nell’alloggio trovando la donna molto debilitata e a letto. La pensionata è stata quindi presa in cura dai soccorritori del 118 che l’hanno portata in ospedale per le cure del caso.