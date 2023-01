La formazione tortonese si presenta con Fiory in porta, Agazzi, Tarantino, Daffonchio e Fomov (Procopio, Villa e Turchet in panchina) in difesa. Centrocampo con D’Orazio, Sevo, Manasiev. In avanti Diagne, Romairone e Saccà.

Primo tempo elettrizzante con un sorprendente Casale che, nonostante le sei sconfitte consecutive, sorprende il Derthona e passa in vantaggio al 20′ con Mazzucco, bravo a concludere di sinistro dall’interno dell’area dopo la respinta di Fiory del tiro cross di Vicini defilato a destra.

E dire che le prime due occasioni della partita le costruisce il Derthona: al 6′ l’ottimo lancio di Tarantino scavalca la linea difensiva di casa e raggiunge Romairone che conclude troppo centralmente, consentendo il facile intervento di Dosio. Quest’ultimo si ripeterà al 18′ sulla conclusione centrale di Ciko Sevo, ben servito dal lungo lancio di Agazzi.

Il Derthona impiega undici minuti per pervenire al pareggio: al 31′ arriva il goal dell’ex Diagne servito da Saccà abile a saltare il suo avversario e a crossare dalla fascia destra in area, pescando il numero 30 bianconero che liberissimo batte Dosio. Al 33′ Fomov, decisamente in forma, si avvia in solitaria sulla fascia e fa partire un bolide che si stampa sul palo alla destra di Dosio. Derthona prima di fine tempo ancora pericoloso due volte con Ciko (conclusione alta in entrambe le occasioni) e Diagne che allarga troppo la conclusione che esce. Proprio al 44′ si rivede la squadra di casa con la splendida conclusione di Lanza che Fiory riesce a deviare sul palo. Squadre negli spogliatoi: Il primo tempo termina 1-1.

La ripresa che inizia con le stesse formazioni è un autentico botta e risposta tra le due squadre. Al 3′ st Casale in vantaggio ancora con lo scatenato Mazzucco che avanza sulla destra e conclude splendidamente dai 25 metri non lasciando scampo a Fiory. Al 5′ st pareggio Derthona con Manasiev che trasforma il rigore causato dal fallo di mano di Petracca.

Il Casale non demorde e al 10′ st solo un super intervento di Agazzi riesce a fermare Lanza lanciato a rete. Ma è il preludio al vantaggio dei padroni di casa che giunge al 20′ st con un’altra imparabile conclusione di Lanza che entra in area e batte con un preciso destro all’incrocio Fiory che non riesce ad intervenire. Il Casale non fa neanche tempo a festeggiare: al 21′ è l’ottimo Fomov che con una efficacissima conclusione dalla distanza sorprende Dosio e riporta la partita in parità sul 3-3.

Al 22′ sul ribaltamento di fronte Casale ancora molto pericoloso con una conclusione respinta non senza difficoltà da Fiory.

Dopo alcuni minuti che sembravano essere permeati da una apparente tranquillità, il Derthona piazza la stoccata che decide il match al minuto 32′ st: Villa (entrato al 20’ st al posto di Diagne), approfitta di una deviazione della difesa casalese sulla conclusione di Ciko Sevo e, a tu per tu con Dosio, lo batte per la quarta volta. Sarà il goal della vittoria. Le ultime occasioni sono di marca tortonese: al 41′ st Manasiev se ne va sulla sinistra e offre un assist con palla a centro area solo da spingere in rete, ma ne Romairone, ne Sevo arrivano in tempo. Al 43′ st D’Orazio entrato da un minuto al posto di Romairone (oggi poco ispirato) impegna Dosio che respinge di piede la sua conclusione con palla in angolo. Nei cinque minuti di recupero non succede nulla degno di nota.

La partita termina col risultato di 3 a 4. Una vittoria importante ma, decisamente troppo sofferta per il Derthona: se non altro la squadra di Chezzi ha avuto il merito di recuperare tre volte in svantaggio e riuscire a vincere la partita nel finale.

CASALE – DERTHONA 3-4

RETI: 22′ Mazzucco (C), 33′ Diagne (D), 5’st Mazzucco (C), 7’st Rig. Manasiev (D), 22’st Lanza (C), 24’st Fomov (D), 33’st Villa (D).

CASALE: Dosio; Kemayou, Cipollone, Zoboli, Vicini, Perdicaro (17′ st Ceronetti); Mazzucco (46′ st Sanna), Petracca, Ganassi (29′ st Parisi), Lanza; Daidola.

A DISP: Hoxha, Cancellieri, Boscolo.

ALL: Bissolino.

DERTHONA: Fiory; Daffonchio, Agazzi, Tarantino, Fomov; D’Orazio; Saccà (37′ st Procopio), Ciko, Manasiev, Diagne (20′ st Villa); Romairone (44′ st D’Arrigo).

A DISP: Calzetta, Trevisiol, Tambussi, Giannone, Linussi, Turchet

ALL: Chezzi.

AMMONITI: Mazzucco (C), Daidola (C), Agazzi (D).

ARBITRO: Vittorio Emanuele Teghille della Sezione di Collegno

ASSISTENTI: Gheorghe Mititelu e Dario Ameglio di Torino

