A partire da mercoledì 18 gennaio, il Comune di Serravalle Scrivia ospiterà nei locali della Biblioteca Comunale un Punto d’Ascolto gestito dal CNOSFAP Regione Piemonte di Serravalle Scrivia. Il Centro di formazione professionale salesiano metterà, a disposizione dei fruitori, personale competente.

Sarà uno spazio dove parlare ed essere ascoltati: si potranno ottenere informazioni, condividere i propri pensieri e situazioni, ricevere conforto.

Questa attività non avrà scopo terapeutico, ma sarà unicamente finalizzata alla relazione d’aiuto, rispetto a situazioni di disagio personale, permettendo alle persone di sentirsi meno sole.

Nel Punto d’Ascolto si accoglieranno giovani, famiglie, anziani per aiutarli in tutte quelle azioni che ci disorientano nel mondo di oggi. Lo sportello vuole anche essere uno strumento per il potenziamento dell’inclusione degli stranieri e delle persone con disabilità, un mezzo per conoscere le opportunità e i servizi gratuiti che le istituzioni e gli enti offrono alla cittadinanza.

L’istituzione di questi sportelli rappresenta un gesto di apertura al territorio, per conoscerne le potenzialità e raggiungere chi non riesce a spostarsi.

Il Punto d’Ascolto sarà aperto presso la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri”, in Piazza Carducci n. 4 a Serravalle Scrivia, tutte le settimane con i seguenti orari:

Mercoledì 9.00 |12.00

Giovedì 15.00 |17.00