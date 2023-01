Per il terzo anno consecutivo, il Liceo Peano partecipa alle attività eTwinning aderendo come scuola partner cofondatrice al progetto Women Beyond all (social) limits – idols, reality, perspectives con le classi 3 B linguistico e 3 A scientifico.

I partners internazionali di quest’anno sono gli studenti del Gymnasium Ulricianum di Aurich in Germania, gli studenti del Colegiul National ‘Andrei Saguna ‘ di Brasov in Romania e gli alunni del Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi di Ondokuzmayıs SAMSUN in Turchia.

E-Twinning è una piattaforma dell’Unione Europea che consente alle scuole di organizzare “gemellaggi elettronici” (eTwinning) nell’ambito del programma Erasmus+. La progettazione condivisa permette la creazione di percorsi multiculturali nelle diverse discipline, promuove la cooperazione tra gli istituti scolastici dell’Unione attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, la comunicazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto degli studenti.

Gli obiettivi dei progetti sono quelli di educare alla cittadinanza attiva, promuovere l’inclusione, motivare alla comunicazione in lingua straniera, invitare al confronto con culture diverse, costruire relazioni con il territorio inserendole in un contesto europeo.

Le tematiche scelte quest’anno si focalizzano sulle figure femminili nei diversi Paesi con l’obiettivo di informare gli studenti e di renderli più consapevoli sulla parità di genere. Il prodotto finale sarà un ebook, concepito per essere diffuso nelle scuole di I grado del territorio.

Fino ad oggi gli studenti hanno realizzato una prima fase di conoscenza reciproca in un incontro online. I ragazzi hanno, inoltre, prodotto un video in lingua inglese e francese in cui presentano ai partners stranieri il Liceo Peano e la sua offerta formativa.

Nel secondo periodo dell’anno scolastico anche la 1 A classico e la 1 B linguistico aderiranno ai Progetti eTwinning.

Anche queste iniziative sono frutto della grande passione della Dirigente, prof.ssa MariaRita Marchesotti, nel promuovere l’innovazione didattica e della collaborazione di un team di docenti – tra cui Paola Torre, Luciana Giuliani, Giuliana Scivanti, Anna Ronca e Stefano Pasino – che mettono in campo competenze e proposte di sperimentazione.